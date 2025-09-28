◆明治安田Ｊ１第３２節清水１―２神戸（２７日・ノエスタ）清水エスパルスはアウェーで神戸に１―２で逆転負けを喫した。前半４０分、左クロスに反応したＭＦ小塚和季の今季初ゴールで先制。だが後半はリーグ２位の強敵に徹底して押し込まれ、同２０分に同点被弾。連続無失点は３試合で途切れた。さらに同アディショナルタイム（ＡＴ）に痛恨の２点目を失い万事休した。黒星は６試合ぶり。次は１０月４日、ホームでＦＣ東京と