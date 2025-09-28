沖縄で開催され、１４日に閉幕した「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ」では、侍ジャパン高校日本代表の２０人に２人の道産子が選出され、準優勝に貢献した。現地で日本代表の全試合を取材した加藤弘士編集委員が、その奮闘を前後編の２回にわたってリポートする。前編では登別市出身で、高校侍の守護神を務め、今秋ドラフト１位候補にも挙がる最速１５８キロ右腕・石垣元気（健大高崎