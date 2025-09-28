【ブンデスリーガ】バイエルン 4−0 ブレーメン（日本時間9月27日／アリアンツ・アレーナ）【映像】高速シザース→技ありパスの一部始終ブレーメンに所属する日本代表DFの菅原由勢も思わず膝に手を当てた。バイエルンのFWルイス・ディアスが圧巻の個人技でブレーメンの守備陣を手玉に取っている。日本時間9月27日にバイエルンは、ホームでブレーメンと対戦。今シーズン開幕から公式戦全勝と絶好調のドイツ王者が、圧倒的な強さ