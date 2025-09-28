ヤクルトの川端慎吾選手が27日、今季限りでの引退を発表し会見を行いました。会見を終えた後、球団の後輩たちからサプライズを受け、涙を堪えるような表情を見せました。川端選手は、2006年に高校生ドラフト3位で入団。2015年にはリーグ優勝と首位打者や最多安打のタイトル獲得。近年は代打の切り札として、2021年の日本シリーズでは、20年ぶり日本一を決める決勝打を放ちました。プロ20年間で1326試合、通算打率.293、1099安打を