本日9月28日（日）、日本のどこかで日々行われている“ひそかな合戦”を見届ける番組『バカリズム＆カズレーザーのニッポン！ひそかに合戦』が放送される。番組MCはバカリズムとカズレーザー、合戦見届け人としてスタジオには宮川大輔、藤本美貴、白石麻衣、猪俣周杜（timelesz）ら豪華ゲストを迎える。今回紹介するのは、「絶対に笑顔を撮りたいカメラマンvsイヤイヤ期の子ども」、「青森の全国ゆるキャラ相撲合戦」、そして「寝