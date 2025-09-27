年1回の健康診断だけだと「高血圧」を見逃すリスクがあることをご存じですか？ 定期的に血圧を測るべき理由についても「福本医院」の福本先生に解説していただきました。 監修医師：福本 淳（福本医院） 神戸大学医学部医学科卒業。大学病院や民間医療機関で主に循環器外科の診療を積んだ後の2020年、大阪府大阪市に「福本医院」を開院。満足を重視した「質の高い医療サービス」の提供に務めている。医学博士。心臓血