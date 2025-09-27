「このまま死んでしまうのではないか」というほどの辛い身体症状に悩まされた経験はないでしょうか。 パニック障害では、突然起こるパニック発作によってこのような不安や恐怖に襲われることがあります。 パニック障害と向き合い症状をコントロールするためには、どのような病気なのか知っておくことが大切です。 今回は、そんなパニック障害について解説します。パニック発作が起きたときの対処方法や、パニック障害の治