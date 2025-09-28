船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月27日、チリで開催のU-20ワールドカップ、グループステージ第１節でU-20エジプト代表と対戦。２−０で快勝を収めた。２年に１度の大舞台。４大会連続12回目の出場となる若きサムライは、エジプト、チリ、ニュージーランドと同組のグループAに入り、その上位２か国に入ればノックアウトステージ行きが決まる。また各組３位の成績上位４チームに入っても突破が可能だ。大会のオープ