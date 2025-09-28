アイドルグループ・嵐の櫻井翔と、SUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビのバラエティ番組『櫻井信五の鬼スケ旅 Season2』が、10月31日(24:40〜)から6週連続で金曜深夜に放送される。(左から)村上信五、櫻井翔この番組は、誕生日が1日違いの櫻井(1983年1月25日生まれ)と村上(同26日生まれ)の2人が、まだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出るという