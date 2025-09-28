●「脚本からさらに何倍も面白くしてくれる」 フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の脚本を執筆した三谷幸喜氏と、劇中で三谷氏をモチーフにした役柄を演じる神木隆之介が取材に応じた。三谷氏の原点である1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇の今作で初めて仕事をする2人だが、三谷氏は神木に対し、「自分が書いたものをこんなに正確に面白く、具現化して