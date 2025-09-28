◇プロ野球セ・リーグ 巨人9ー8DeNA（27日、横浜スタジアム）巨人はDeNAに逆転勝利し、連敗を「3」でストップ。勝ち越しタイムリーを放った佐々木俊輔選手が喜びを語りました。チームは4点ビハインドの9回、1アウトから連打でチャンスをつくると岡本和真選手と中山礼都選手のタイムリーで1点差。なおも2アウト満塁のチャンスで佐々木俊輔選手がライトへの2点タイムリーを放ち、勝ち越しに成功しました。試合後、佐々木選手は「なん