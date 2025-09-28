timeleszの橋本将生（25）がこのほど、都内でテレビ東京の主演ドラマ「ひと夏の共犯者」（来月3日スタート、金曜深夜0・12）の制作発表を行った。ウェブ漫画が原作で、大学生が推しのアイドルとの同居生活をきっかけに殺人事件に巻き込まれるラブサスペンス。今年2月にグループに加入し、連続ドラマ初出演にして初主演。オファーを聞いた時は「マネジャーさんに怒られるかと思ったら、ドラマのお話でうれしかった」と回顧。「t