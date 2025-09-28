プロ野球パ・リーグは27日、各地で3試合が行われました。優勝へ王手をかけた首位ソフトバンクは、5位西武と対戦。先発・有原航平投手が先頭から連打を浴び初回に先制を許すも、即座に打線が反撃を見せます。2回に野村勇選手のタイムリーで同点に追いつくと、5回には直近2試合連続で決勝打を放っていた栗原陵矢選手の2点タイムリーで勝ち越し。さらに柳町達選手もタイムリーで続き、リードを広げました。投げては有原投手が7回1失点