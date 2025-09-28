東南アジアに渡航し、現地の特殊詐欺グループに加わった日本人が相次いで逮捕されている。「高収入」「稼げる」といった甘い言葉に誘われて海を渡ったものの、厳しい監視下で詐欺電話をかけ続けていた容疑者たち。警察の捜査で、暴力で支配された詐欺拠点の実態が明らかになってきた。（中部支社小林岳人、藤江広祐）コンビニや診療所「日本人２０人以上が塀に囲まれた拠点内の施設で寝泊まりし、事務所で詐欺電話をかけてい