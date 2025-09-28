【リーグドゥ】ナンシー0−1スタッド・ランス（日本時間9月27日／スタッド・マルセル＝ピコー）【映像】高速クロスでゴールをお膳立てした瞬間スタッド・ランスに所属する中村敬斗がまたしてもゴールを演出した。日本時間27日、リーグドゥ（フランス2部）第8節でスタッド・ランスはナンシーと対戦。先発出場した中村は、ゴールレスで迎えた48分に先制点を呼び込んだ。左サイドでセルヒオ・アキエメからのパスを受けた中村は