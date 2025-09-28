timelesz橋本将生（25）が、主演するテレビ東京系連続ドラマ「ひと夏の共犯者」（10月3日スタート、金曜深夜0時12分）記者会見をこのほど都内で行った。ドラマ初出演にして初主演。決まった時の心境を振り返り「マネジャーに急に呼び出されたので、最初は怒られるのかと思ったが、ドラマのお話だった。まさか主演でやらせていただけると思っていなかったので、幸せだな、恵まれているな、ありがたいことだと思いました」。メンバー