女優八木莉可子（24）が27日、大阪市のカンテレで、10月13日スタートのフジテレビ系ドラマ「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」（月曜午後10時）の取材会に出席した。草〓剛演じる妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで遺品整理人の鳥飼樹が、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。八木は新人遺品整理人・久米ゆずはを演じる。八木は撮影の雰囲気について「遺