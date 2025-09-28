「はだのふるさと大使」を務めるロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（55）が27日、地元の神奈川・秦野市で行われた「秦野たばこ祭」のみこしパレードに出席した。8日に脳腫瘍を公表後、初の公の場となった。グレーの法被を羽織り、車いすで登場すると、会場を埋め尽くしたファンから「真矢！」と声援を浴びた。車いすから立ち上がり、拡声器を持つと「必ず復帰して、ドラムスティックを持つ日は必ず来ると思います」と宣言。「待