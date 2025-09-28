市原吏音がPKを決めて先制に成功すると、石井久継のミドルで追加点を奪ったU-20日本代表は現地時間9月27日、FIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025の初戦で、エジプト代表に2-0で勝利した。前半29分にキャプテンのDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）がPKを決めて先制に成功すると、後半3分にはMF石井久継（湘南ベルマーレ）のミドルで追加点。完封勝利で白星発進となった。試合序盤は日本が主導権を奪うが、次第にエジプト