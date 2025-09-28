お笑い芸人のなるみ、黒田有（メッセンジャー）、タレントのホラン千秋がMCを務める読売テレビの特別番組『もんくもん』が、28日午後4時30分から、2週連続で放送される。1週目には、小倉優子、松井ケムリ（令和ロマン）、やす子が登場する。【番組カット】珍エステで衝撃映像！足で踏まれるメッセンジャー黒田有オープニングで、なるみから「もんくを言ってくださいという番組」とストレートな説明を受け、戸惑う初登場のやす