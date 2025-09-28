YouTubeチャンネル『助産院ばぶばぶ 』で、12人の子を育ててきた助産師HISAKOさんが「しつけはいつから必要でしょうか？」という動画を公開。自身の体験とともに、子育て中の親が悩みがちな“しつけ”の考え方について独自の視点を語った。 今回の動画は「1歳7ヶ月の娘に対していつからしつけが必要か？」という視聴者の質問からスタート。HISAKOさんは「しつけというものを、重たく考える時点で、まずもうダメですね」と