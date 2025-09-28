自分だけの資産、把握できていますか？（写真：kotoru/PIXTA）人生100年と言われる中、いかに自由に楽しく、人生を味わい尽くすかを考えれば、何事においても基盤になるのは「お金」です。とはいえ、50歳になってようやく人生折り返し・老後の準備なんてまだまだ先、と思っている人も多いのでは。しかしファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんは「55歳から収入は下がっていく方が多いので、収入が下がる前に、3年ほど準備に充て