引退会見で涙を見せた川端。その野球への情熱はチームにも浸透していた(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext今季限りでの現役引退を表明したヤクルトの川端慎吾が、9月27日の広島戦（神宮）の7回二死から代打で登場し、鮮やかに右翼方向へはじき返す二塁打で出塁。球場のファンを大いに湧かせた。【動画】引退表明の川端慎吾、1100本目の一打は二塁打！神宮が湧く川端は同日に行われた引退会見で「山あり谷ありというか、良いことも悪