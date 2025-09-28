¸©Æâ½é¤È¤Ê¤ë¡¢¹â¹»À¸¤Î½÷»ÒÁêËÐÉô°÷¡£ ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤­¤Ë¿´¤Èµ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÁÏÉô¤Ï1917Ç¯¡£ 100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡ÖëÝÁáÇÀ¶È¹â¹» ÁêËÐÉô¡×¡£ ¸©¹âÁíÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ»»46²ó¤ÎÍ¥¾¡¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¹»¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÌ¾Ìç¤Ëº£Ç¯¡¢ÁÏÉô°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î½÷»ÒÉô°÷¤¬ÆþÉô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÂ¼»Ô½Ð¿È¡¢ÉÙ±Ê Æú»ÒÁª¼ê¤Ç¤¹¡£ ¡ÊÉÙ±Ê Æú»ÒÁª¼ê¡Ë ¡ÖÁêËÐ¤¬¹¥¤­¤À¤«¤é¡£ÁêËÐ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»1Ç¯