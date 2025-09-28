◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 4-1 西武(27日、ベルーナドーム)ソフトバンクは前夜の西武戦に逆転勝利し、2年連続のリーグ優勝を果たしました。優勝後、勝利監督インタビューに応じた小久保裕紀監督は「優勝が決まった瞬間は、我を忘れて喜びすぎました」と笑顔。試合中は厳しい表情を浮かべ戦況を見つめることも多い小久保監督ですが、優勝を決めた瞬間はまぶしい笑顔で感情を爆発させました。さらにインタビューの中では、