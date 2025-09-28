現地９月27日に開催されたプレミアリーグの第６節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、遠藤航が所属する王者リバプールと本拠地セルハースト・パークで対戦。90＋７分にエディ・エンケティアが勝ち越しゴールを決めて２−１の劇的勝利を飾った。この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田は先制点を演出する。開始９分に左CKを蹴ると、このボールをライアン・フラーフェンベルフがクリアミス。こぼれ球をイスマイラ