現地９月27日に開催されたプレミアリーグ第６節で、三笘薫を擁するブライトンがチェルシーと敵地で対戦。24分にエンソ・フェルナンデスに先制点を許すも、53分に相手が退場者を出した後、ダニー・ウェルベック、マクシム・デ・カイペル、もう１度ウェルベックの順にゴールを奪い、３−１で逆転勝利した。三笘はいつも通り左サイドハーフで先発。後半開始直後に猛烈なプレスで、トレボ・チャロバーへのレッドカードを誘発すれば