お笑いタレント明石家さんま（70）が、27日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。長男・二千翔さんの披露宴に向けて、きっちりリハーサルをして臨んだと明かした。先日行われた長男・二千翔さんの結婚式に出席したというさんま。乾杯の音頭を、二千翔さんを子供のころから面倒を見てきたタレントのジミー大西が務め、さんまがそれにツッコミを入れ、前に出て行ってネタをして会場を盛り上げたという