お笑いトリオ「オテンキ」しんのすけ（43）が27日に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・40）に出演。副業で儲けていることを暴露された。今回は「何度だって表舞台に返り咲くフェニックス芸人」と題して放送され、「オテンキ」が登場。ネタを披露後、メンバーのGOが「結構儲かってて。サイドビジネスで」と、しんのすけが副業で稼いでいることを暴露した。これに番組MC陣が「えっ!?」と驚いた