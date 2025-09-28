ＪＲＡ現役最年長の柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、中山１１Ｒ・秋風Ｓ（３歳上３勝クラス、芝１６００メートル）で左肩の負傷での長期離脱から復帰後の初勝利。２４年１１月１０日の福島６Ｒ以来の勝利で、自身が持つＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳１か月２９日に塗り替えた。デビューから６戦連続の騎乗となる１１番人気のピースワンデュックを３角から先頭に立つ、強気の競馬で首差で押し切った。菊花賞でもコンビ