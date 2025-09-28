◆米大リーグヤンキース６―１オリオールズ（２７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）オリオールズ・菅野智之投手が２７日（日本時間２８日）先発し、４回１／３を５安打４失点で黒星。この試合でメジャー１年目の登板を終えた。日本で１２年間のプロ野球生活を経て、３５歳で飛び込んだ舞台。「初めて経験することばかりで毎日が新鮮な気持ちで球場に来たのを今でも…今日も新鮮な気持ちでグラウンドに