佐々木朗希・ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年9月26日（日本時間27日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞ 現地26日、ドジャースはシアトルでマリナーズに3-2で競り勝ち、地区優勝直後の試合を白星で飾った。 この日、7回から登板した佐々木朗希投手（23）は、1回を投げて2奪三振、無失点と圧巻の投球を披露。試合後、ロバーツ監督は佐々木