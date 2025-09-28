【ラ・リーガ】マジョルカ 1−0 アラベス（日本時間9月28日／ソン・モイシュ）【映像】完璧トラップ＆シュートで圧巻フィニッシュマジョルカに所属する日本代表FW浅野拓磨が、今季初ゴールとなる決勝点を挙げた。前節のソシエダ戦では出番がなかった浅野が、2試合ぶりにスタメン出場。すると37分に待望の瞬間を迎える。センターサークル内でのクイックリスター