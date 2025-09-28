日本テレビ「櫻井信五の鬼スケ旅Season2」の放送が決定！実は誕生日1日違い、櫻井翔（1982.1.25生）と村上信五（1982.1.26生）の2人がまだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出る！10月31日（金）より6週連続で放送。放送予定は下記の通り。?10月31日（金） 24:40 〜 25:09?11月7日（金） 25:00 〜 25:29?11月14日（金）25:00 〜 25:29?11月21日（金