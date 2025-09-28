菊池風磨（timelesz）、せいや（霜降り明星）、ニューヨーク、ヒコロヒーの5人がMCを務めるトークバラエティ「THE GREATEST TALKMAN」を、本日9月28日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて放送。それぞれ共演歴はあるものの、5人でMCを務めるのは初！今、超売れっ子で多忙を極める5人が集い、この日限りのスペシャルなトーク番組をお送りする。5人は全員が30代で、平均年齢は35歳。最後のテレビっ子世代という彼らが、テレビで活躍し