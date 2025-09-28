◇プロ野球セ・リーグ 中日5ー3阪神(27日、甲子園球場)中日の郄橋宏斗投手が7回途中2失点の好投。7つの三振を奪い、セ・リーグの奪三振王争いでトップに浮上しました。この日の阪神戦で先発登板した郄橋投手は試合前の時点で131奪三振とリーグ2位。初回に1つ三振を奪うと、2回は2者連続で空振り三振を奪うなど、安定したピッチングを披露。その後も落差のあるスプリットを武器に、7回途中まで7つの三振を奪いました。