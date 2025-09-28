今夜9月28日22時放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に堂本剛が出演。30年ぶりとなる“おしゃれシリーズ”出演で、今だからこそ思う友人や家族への本音と、独立を決意した裏側を1時間SPで明かす。さらに謎多き素顔を5人の男たちが証言する。【写真】『おしゃれクリップ』名物のシューティングに臨む堂本剛番組では堂本をよく知る5人の人物が、堂本との普段のやり取りやその私生活についてインタビューで証言。SixTONES