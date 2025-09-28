3回に今季20個目の盗塁米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に今季20個目の盗塁を決め、またしてもメジャーの歴史に名を刻んだ。地区優勝から一夜明けても、大谷は止まらない。3回の第2打席、四球で出塁すると二盗に成功。今季20個目の盗塁をマークした。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXに、「MLB史上、シーズン50本塁打以上を記録した選