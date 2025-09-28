◆イースタン・リーグ巨人３―４ロッテ＝延長１０回＝（２７日・Ｇタウン）今季限りで現役を引退する巨人の近藤大亮投手（３４）が２７日、イースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で有終の美を飾った。先発し、オリックス時代に同僚だった大下を最速１４０キロの直球で３球三振。３月に右肩けん板を断裂し、一時は９０キロ台まで球速が落ちた状態からリハビリを続けてきた不屈の男は「腕がちぎれてもいいと全力で投げさせてもらった