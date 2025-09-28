◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１広島（２７日・神宮)また一つ球団史に名を刻んだ。ヤクルト・村上が７年連続２０号を達成した。０―１の１回２死一塁。森のツーシームを右中間席に運んだ。「神宮球場も明日（２８日の巨人戦）だけ。限られた打席の中で少しでも皆さんにホームランを見せたいなと思っていたので打ててよかったです」。前身を含め球団で７年連続は、アレックス・ラミレス（０１〜０７年）と並び最長記録と