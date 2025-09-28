デザイナーのキクチさんの漫画「抱きしめたい！」がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。帯状疱疹（ほうしん）になった夫。妻は心配するものの、1日1回はしていた夫とのハグができない状況にストレスを感じて…という内容で、読者からは「笑ってしまいました」「旦那さん、早く治りますように！」などの声が上がっています。笑顔で乗り越える夫婦の物語キクチさんは、インスタグラムで作品