北朝鮮がロシア・ウクライナ戦争に派兵した兵士の戦死者遺族が、表彰式直後に当局への不満を口にした後、跡形もなく姿を消したことが明らかになった。戦死者はすでに約2000人に達するとされるが、当局は一方で「共和国英雄」の称号を授与しながら、遺族の不満は徹底的に封じ込めている。両江道消息筋によれば、普天郡に暮らす50代の父親とその家族が9月14日午後、長男の表彰式を終えて帰宅した後、突然消息を絶った。家の中には生