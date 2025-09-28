良血馬がそろった２７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）はコントレイル産駒の牡馬で単勝３番人気のフリーガーがゴール前で差し切り、初陣を飾った。勝ち時計は２分１秒５（良）。坂井を背に、最内枠から内ラチ沿いの４、５番手を追走。４コーナーで徐々に進出を開始すると、直線でジワジワと伸びて、ゴール前ではしっかりと首差だけ前に出た。現役時代に無敗でクラシック３冠の父を管理した矢作厩舎は、産駒で２