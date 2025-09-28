大阪・関西万博のチリパビリオンに入ると、華やかな手織り布が壮大に飾られています。情熱と温もりを感じる館内では、フレンドリーなスタッフが温かく迎えてくれます。大人気のイベント「無料ワイン試飲体験」は毎日開催されており、チリパビリオン公式インスタグラムにて参加募集されています。抽選に当選すると参加できます。 毎日開催中！無料のワイン試飲体験 カウンターに並ぶ、種類豊富なチリワインをすべ