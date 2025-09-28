º£Ç¯¿·¼ï¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥¯¥é¥²¡×¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô½ÉÄ®¤ÎÄ¹ºê¥Ú¥ó¥®¥ó¿åÂ²´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥²¤Î¼ïÎà¤ÎË­ÉÙ¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄá²¬»ÔÎ©²ÃÌÐ¿åÂ²´Û¡Ê»³·Á¸©¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç¡¢Å¸¼¨¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤¤¤¦¡£ÏÂ²Î»³¶á³¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¿·¼ï¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥¯¥é¥²¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÀ®ÂÎ¤Ç2¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£À¸¿£Á£¤¬¥«¡¼¥ë¾õ¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î·Á¤¬ÀÑÊ¬µ­¹æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¡Ê¢é¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£Å¸¼¨¤µ