連覇の総仕上げをしたのは、絶好調の栗原だった。同点の五回1死一、二塁。西武高橋のフォークを強振すると、打球は中堅フェンスに直撃。2点適時二塁打で勝ち越しに成功した。殊勲の一振りに「なんとかしたいっていう気持ちが一番だった」。3試合連続の決勝打で、文句なしの主役となった。シーズン最終盤の9月に、猛烈な勢いで巻き返しを見せた。3月のオープン戦で右脇腹を負傷。開幕はファームで迎えた。4月に1軍復帰も、打率1