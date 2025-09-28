佐賀県産の原材料を100％使った高品質な日本酒と焼酎を認定する「TheSAGA認定酒」の審査会が、佐賀市内のホテルであった。県内の10蔵元から純米酒13点、焼酎14点が申請され、すべて認定された。審査会は県が県産酒の認知度向上を目指し、2005年からほぼ毎年、春と秋に開催。認定を受けると、1年間専用のロゴマークを使って、認定酒としてPRできる。今年の審査会は21日に開かれ、酒類販売の関係者やジャーナリストなど19人