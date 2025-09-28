高齢化などが進む地方で大規模災害が発生した際、被災地支援に在住外国人の力を活用する試みが佐賀県内で始まった。27日には嬉野市で、行政の防災担当者や日本語教室運営に関わるボランティアと在住外国人による交流会が開かれ、今後のネットワーク構築に向けた課題などを共有した。国内外で農業支援や被災地支援に取り組む認定NPO法人「地球市民の会」（佐賀市）が企画。同会によると、県内には約1万千人の外国人が暮らす。こ