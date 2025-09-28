バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（佐賀県鳥栖市）の選手らが、10月18、19日に佐賀市のSAGAアリーナである2025〜26年シーズンのホーム開幕2連戦を同市などでPRした。昨季は3位だったが、今季は21〜22年シーズンぶりの優勝を狙う。中田久美監督は「皆さんの応援が選手の背中を押してくれる。会場に来て応援してほしい」と呼びかけた。PR活動は17日に行われ、JR佐賀駅には中田監督をはじめ、荒木彩花、中島咲愛、