2番近藤、3番柳田、4番山川。パ・リーグ最優秀選手（MVP）獲得経験者がずらりと並んだ最強オーダーは、開幕からわずか3試合で頓挫した。近藤が腰の手術を受け、柳田は右脚故障で長期離脱。山川も打撃不振が続き、脇を固める今宮、周東、正木らもけがで戦線を離れる異常事態に見舞われた。「今年は指をくわえて見ているわけにはいかない」。小久保監督は動いた。代打専念を伝えていたベテランの中村を開幕直後から先発起用。昨